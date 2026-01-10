Arrestan a sujeto; intentaba matarse

El personal de Protección Civil rescató de nueva cuenta a otro hombre que presuntamente amenazaba con quitarse la vida al lanzarse desde las alturas de una antena de radiofrecuencia, pero este sí terminó siendo detenido y no se le hizo publicidad como el de hace dos días de heroísmo.

Los hechos del rescate se registraron alrededor de las 13:30 horas en un terreno ubicado en el área de la laguna La Escondida en la avenida Espuelas, a donde elementos de Protección Civil atendieron el llamado que los alertaba de que un hombre se encontraba escalando una antena de radiofrecuencia y que amenazaba con lanzarse.

Después de varios minutos, el personal de Protección Civil logró bajar al ciudadano que puso resistencia para su rescate y, al estar en tierra firme, se puso agresivo contra el personal de rescate y autoridades, por lo que procedieron con un sometimiento y arresto.

El ciudadano identificado como Abel B., de 38 años de edad, terminó siendo ingresado a la delegación de seguridad pública municipal, quedando a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa de alterar el orden público.

Cabe hacer mención de que el pasado miércoles se dio el rescate de un hombre que intentó quitarse la vida desde un puente; la persona no fue detenida, sino anexada al programa del Tazo Dorado, y en esta ocasión la persona sí terminó tras las rejas a pesar de estar pasando una situación emocional similar al caso pasado.



