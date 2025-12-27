Arrestan a presunto asaltante de tienda de conveniencia

A un ciudadano le ganó la culpa; y se puso agresivo con los uniformados estatales en la vía pública, quien resultó que en horas de la madrugada de Navidad cometió un robo en una tienda de conveniencia.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que a eso de las 13:00 horas realizaban recorridos de vigilancia por las calles Canales con Francisco I. Madero de la Zona Centro cuando observaron al ciudadano que actuó de manera evasiva al observar las patrullas.

Por tal motivo le marcaron el alto, por lo que el ciudadano intentó huir; al ser alcanzado, se comportó de manera prepotente y agresiva contra los uniformados, por lo que realizaron el arresto por la falta administrativa.

Al estar realizando la detención y descripción del ciudadano, arrojó que podría ser asaltante, y el mismo ciudadano expresó el robo a una tienda de conveniencia en el primer cuadro de la ciudad en horas de la madrugada.

Cabe resaltar que, debido a la falta de flagrancia en el delito, no pudo turnar a la unidad investigadora en turno por robo; solo fue detenido por la falta administrativa donde se identificó como Daniel G, de 33 años de edad.

El personal de la tienda de conveniencia ubicada en la calle Benito Juárez con Guerrero de la Zona Centro indicó que la persona ahora detenida por la falta administrativa cuenta con las descripciones de un hombre que ingresó a la tienda sustrayendo una tablet, diversos cargadores y mercancía diversa, por lo que están en el proceso de la denuncia formal.

Exponiendo como evidencia imágenes captadas por las cámaras de seguridad donde se aprecia cómo el ladrón ingresa a la tienda de conveniencia en horas de la madrugada, donde realiza unas compras y solicita hielo, por lo que la empleada ingresa al cuarto frío; siendo en ese momento el sujeto, comienza a tomar mercancía y el aparato, escondiéndolo entre su ropa para luego darse a la fuga con el botín.







