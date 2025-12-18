Arrestan a pareja por reñir ante familiares

Una joven pareja se demostraba su amor apache ante sus familiares, por lo que terminaron en las cálidas celdas para calmar el fuego del amor.

Los uniformados de la Guardia Estatal indicaron que a eso de las 23:30 horas recibieron el reporte del C5 por un llamado de auxilio de personas en riña en un domicilio ubicado en las calles Villa de Altamira con Villa de Reynosa del Fraccionamiento Riveras del Carmen, como referencia frente a una plaza municipal.

Al arribo, los elementos, quienes se percataron y escucharon las atronadoras caricias de la joven pareja en el interior de la casa, en el sitio se entrevistaron con la dueña de la vivienda, quien resaltó que ella hizo la llamada al 911 porque en el interior se encontraba su hija y su yerno discutiendo y peleando entre ellos, solicitando fueran detenidos y retirados del lugar porque no es la primera vez que se demuestran su amor apache en la casa.

La joven pareja fue remitida a la delegación de seguridad pública, donde se identificaron como Linda Yocelin A. y Leobardo T., de 19 y 18 años de edad.



