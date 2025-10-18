Arrestan a hombre por ser agresivo contra esposa

Los policías estatales dejaron a disposición del juez calificador a un ebrio hombre que se puso agresivo contra su esposa.

La detención se realizó por los elementos de la Guardia Estatal alrededor de la medianoche, al atender un reporte de auxilio ingresado al C5, informándose que un sujeto estaba agresivo con su pareja y suegro, en el domicilio ubicado en la calle Huizache del fraccionamiento Los Laureles.

Los uniformados estatales se presentaron en la vivienda, dialogaron con un hombre de la tercera edad, quien refería que había realizado la llamada al número 911 porque en el interior de la casa se encontraba el esposo de su hija, el cual estaba ebrio y demasiado agresivo contra ellos, al grado que había llegado hasta los golpes, por lo que autorizó el ingreso a la casa para que lo detuvieran.

El ebrio infractor dijo llamarse Rafael Alonso M, de 55 años de edad, quien fue ingresado a la delegación municipal por los uniformados, quedando a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa únicamente, ya que la esposa no quiso proceder legalmente contra él por la agresión o violencia interfamiliar.



