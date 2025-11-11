Arrestan a ebrio sujeto por agredir a su esposa

Un ebrio sujeto se puso agresivo con su esposa porque ella no le quiso abrir la puerta de la casa al llegar en horas de la mañana y borracho, por lo que terminó en la delegación.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que alrededor de las 08:20 horas recibieron y atendieron un reporte de auxilio de persona agresiva contra una familia en un domicilio ubicado en la calle Arce del fraccionamiento Terranova.

Al presentarse en el domicilio de la situación, se entrevistaron con una mujer, quien refirió que ella realizó el llamado de auxilio al 911, ya que su esposo desde un día anterior se encontraba parranda.

Y quien llegó en horas de la mañana, por lo que le negó la entrada a la casa cerrando la puerta y no dejándolo pasar, siendo el hecho que se puso agresivo contra ella, insultándola, amenazándola y causando daños materiales al domicilio.

Por tal motivo, la mujer autorizó y brindó el acceso a los oficiales para entrar al domicilio para que detuvieran y retiraran de la casa al ebrio sujeto agresivo.

El ebrio agresivo con la mujer fue identificado como Emanuel A., de 33 años de edad, quien terminó siendo ingresado a las cálidas celdas municipales por una falta administrativa de alterar el orden público, quedando a disposición del juez calificador en turno.



