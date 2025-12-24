Arrestado por escandalizar en centro comercial

Un joven en estado de ebriedad terminó siendo detenido al estar escandalizando en el interior de un centro comercial.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que siendo las 20:30 horas recibieron un llamado de auxilio por el C5 que informaba que en el centro comercial de Soriana ubicado en el boulevard Miguel Hidalgo había una persona agresiva contra empleados y clientes.

Al presentarse en el centro comercial, se entrevistaron con el guardia de seguridad, quien les indicó que tenían sometido al joven en estado de ebriedad, ya que se puso agresivo y estaba molestando a los clientes, por lo que solicitaron que fuera detenido y retirado del establecimiento.

El joven infractor dijo llamarse Jason NooKy, de 19 años de edad, que terminó siendo remitido a la delegación municipal, quedando a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa de alterar el orden público.



