No respeta señal de alto; provoca aparatoso choque

Una conductora provocó un aparatoso accidente vehicular al no respetar un señalamiento alto para cruzar una principal arteria vial.
El accidente ocurrió a las 13:00 horas en la intersección vial del boulevard Rosalinda Guerrero con calle 5 de febrero de la colonia Longoria. Al lugar se presentaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención médica en el lugar a los dos automovilistas de los vehículos involucrados y dos menores de edad que resultaron con algunos golpes tras el encontronazo.
Las autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance dialogando con el conductor de un carro Dodge Charger, quien declaró que transitaba de poniente a oriente por el boulevard Rosalinda Guerrero cuando de pronto se le atravesó el carro de color blanco sin hacer alto, que lo impactó en el lado de piloto, provocando que se subiera a la banqueta e impactándose contra unos tubos de protección de un negocio.
La conductora del vehículo Chevrolet HHR señalaba y reconocía su responsabilidad en el percance, resaltando que transitaba de norte a sur por la calle 5 de febrero, ya que intentaba cruzar a la avenida Rosalinda Guerrero, pero no observó al carro, señalando que buscaría poder llegar a un acuerdo con el afectado para la reparación de los daños materiales ocasionados.