¡Choque de moles!

El exceso de velocidad y la falta de precaución fueron las causas de un aparatoso accidente vehicular entre dos pipas.

El percance sucedió a eso de las 17:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia de la refaccionaria Jomar o de la calle Emiliano Zapata de la colonia Mil Cumbres, en donde se realizó el cierre de la vialidad del carril de la izquierda de oriente a poniente por el encontronazo entre las dos unidades motrices.

Al lugar del percance arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica y trasladaron a un nosocomio al chofer de un tráiler que transportaba una pipa, quien resultó lesionado tras el choque por alcance.

Y personal del heroico cuerpo de bomberos y rescate de protección civil realizaron acciones de prevención en el lugar del percance, en el cual se vieron involucradas las dos pipas que transportaban combustibles, que solo dejaron daños materiales y un chofer con golpes menores.

Los peritos de tránsito se entrevistaron con el chofer de la pipa afectada, quien declaró que él y su compañero lesionado se desplazaban por el carril de la izquierda o de alta velocidad de oriente a poniente por el libramiento cuando un carro bajó la velocidad de manera repentida, por lo que él frenó a tiempo, pero su compañero no, produciéndose el percance.



