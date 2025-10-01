Invade carril y causa aparatosa carambola

El invadir carril fue la causa de una carambola vehicular entre una motocicleta y un vehículo que dejó daños materiales.

El accidente se reportó al número de emergencia 911 a eso de las 16:00 horas por automovilistas que transitaban por la avenida Calzada Victoria a la altura del retorno ubicado en la colonia Pedro J. Méndez, donde se encontraban obstaculizando la circulación las tres unidades motrices involucradas.

El conductor de una camioneta Ford F-150 comentaba que transitaba de sur a norte por el carril de la izquierda de la avenida Calzada Victoria cuando el carro compacto le invadió el carril y bajó la velocidad, derivándose el percance.

Por su parte, la conductora de un carro tipo Honda declaraba que circulaba por el carril de la izquierda de dicho tramo carretero a una velocidad baja cuando la camioneta de color azul intentó rebasar por la izquierda para tomar el retorno, presuntamente impactándose al alcance.

El motociclista involucrado señaló que, tras ocasionarse el accidente vehicular entre la camioneta pick-up y el carro, lo impactaron en un costado de la moto, causándole daños materiales menores.

Las autoridades tomaron conocimiento del percance que trasladaron a las unidades motrices y a los conductores a la delegación para determinar mediante el peritaje la responsabilidad de la carambola.



