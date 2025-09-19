Localizan con vida a Ana Luisa, adolescente desaparecida en Reynosa

Reynosa, Tam.– El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas confirmó esta mañana la localización con vida de Ana Luisa Rodríguez, la adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en Reynosa.

Cabe mencionar que el día de ayer, autoridades de la Comisión de Búsqueda del Estado, junto con integrantes del colectivo, realizaron un intenso operativo que incluyó recorridos con binomios caninos y la revisión de cámaras de seguridad en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, Sector Tres, lugar donde la menor fue vista por última vez.

De acuerdo con los reportes iniciales, Ana Luisa salió de su domicilio rumbo a una tienda cercana y ya no regresó, lo que encendió las alarmas entre familiares y vecinos.

Hasta el momento no se han dado detalles de la localización de la menor, pero el colectivo afirma que ya de encuentra en resguardo y recibiendo la atención necesaria.