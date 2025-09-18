Discuten entre tres por un leve choque

Tres alegres amigos terminaron en la delegación policiaca al ponerse agresivos con un automovilista al que le dieron un "besito" al vehículo y con los uniformados.

El incidente se registró minutos antes de las 16:00 horas en el viaducto Reynosa a la altura del fraccionamiento Puerta Grande, donde elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de vigilancia cuando se percataron de que en dicho tramo carretero se encontraban detenidos dos vehículos y un ciudadano les marcó el alto solicitando ayuda.

Los uniformados se detuvieron para atender el llamado de auxilio, entrevistándose con la persona que expresaba que se encontraban discutiendo porque los tres sujetos que viajaban en una unidad motriz le habían dado un golpe leve a su vehículo, pero los tres sujetos estaban agresivos contra el ciudadano.

Por lo que los elementos policiacos intentaron dialogar con los tres sujetos, quienes se encontraban en estado de ebriedad y muy agresivos, señalando que observaron cuando el carro se detuvo, por lo que aceptaban la responsabilidad, pero el afectado los estaba hostigando, por ello discutían.