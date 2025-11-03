Al calor de las copas somete a su esposa

Un "encervezado" sujeto terminó en las celdas municipales al ponerse agresivo contra la esposa, que fue atendida por paramédicos.

La detención se registró a eso de las 20:30 horas por los elementos de la Guardia Estatal que atendieron el llamado de auxilio al C5 que notificaba de violencia contra la pareja, esto en la calle Privada Rosas del fraccionamiento Paseo de las Flores.

Los uniformados arribaron al domicilio donde se entrevistaron con una mujer, quien refería que en el interior del domicilio se encontraba su esposo en estado de ebriedad, el cual se puso agresivo contra ella.

Y al mismo tiempo se presentaron paramédicos de Protección Civil del Estado que realizaron una valoración médica a la mujer afectada, resaltando que no era necesario el traslado a un nosocomio.

La mujer autorizó a los policías a que ingresaran a la casa para que realizaran la detención y retiraran de la casa al hombre agresivo para evitar más problemas, ya que no era la primera ocasión que se comportaba de esa manera.

El infractor se identificó como Jorge Alberto H, de 42 años de edad, quien comentó que el problema inició porque llegó a la casa encervezado, por lo que terminó siendo remitido a las celdas por una falta administrativa de alterar el orden público; la esposa no quiso proceder legalmente contra él.



