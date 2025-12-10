Detienen a una influyente por causar daños a casa

Una mujer que decía ser familiar o muy amiga de un funcionario municipal terminó en la delegación por una falta administrativa tras causar daños materiales en un domicilio.

Los uniformados de la Guardia Estatal indicaron que siendo las 11:00 horas se presentaron en un domicilio ubicado en la calle Palmillas de la colonia Revolución Obrera atendiendo un llamado de auxilio ingresado al C5 que reportaba una persona agresiva y que estaba causando daños materiales a la vivienda.

¿Cómo ocurrió la detención de la mujer?

En el sitio se entrevistaron con una mujer de la tercera edad, quien señaló ser la dueña del domicilio, el cual le rentó a su hija, pero desde hace tiempo le pidió desalojar y el día de ayer acudió a la vivienda donde tuvo una discusión con su hija, quien le causó daños materiales en el cristal de la puerta principal y la agredió, por lo que llamó al número de emergencia 911.

Detalles de la agresión en la vivienda

La mujer infractora fue detenida e ingresada a la delegación de seguridad pública, donde se identificó como Alejandra M., de 43 años de edad, quedando a disposición del juez calificador por una falta administrativa, pero la mujer les expresó a los uniformados que era familiar o amiga de un funcionario del área de contraloría o del contralor municipal.