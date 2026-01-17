Denunciará ciudadano a policías por despojo

Un ciudadano que fue detenido expresaba que fue robado por los elementos estatales de proximidad tras la detención, por lo que denunciaría los hechos.

Los hechos del arresto se registraron a las primeras horas de ayer por los uniformados de Proximidad que atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5 que refería un problema de pareja en la calle Uruguay de la colonia Anzaldúas como referencia afuera de un bar de nombre RR.

¿Qué ocurrió en la detención de Omar N?

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien expresó que su exnovio llegó a las afueras del bar, comenzó a insultarla y agredirla, por lo que solicitaron el auxilio del número 911 para que detuviera al hombre.

El hombre detenido, identificado como Omar N, de 33 años de edad, fue trasladado a la delegación y certificado por el médico en turno, resultando sobrio, por lo que fue remitido por una falta administrativa, ya que la mujer presunta afectada no quiso proceder legalmente contra él.

Detalles sobre la denuncia contra los policías estatales

El joven detenido en la delegación expresaba que los uniformados habían abusado de poder y que le habían robado pertenencias y dinero tras realizar la detención, por lo que buscaría presentar una denuncia formal contra los uniformados de las patrullas 029 y 018, y agregó que no se encontraba sobrio.