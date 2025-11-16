Presentan ante el juez a un marido agresivo

Los policías estatales dejaron a disposición del juez calificador a un hombre que se puso agresivo contra su esposa.

La detención se realizó por los elementos de la Guardia Estatal alrededor de las 18:30 horas, al atender un reporte de auxilio ingresado al C5 por una mujer que refería que estaba siendo víctima de una agresión por su pareja, en el domicilio ubicado en la calle Valencia del fraccionamiento Valladolid.

Los uniformados dialogaron con la mujer afectada, quien refería que ella llamó al número 911 porque en el interior de la casa se encontraba su esposo, el cual estaba demasiado agresivo contra ella, y por ello autorizaba a los policías a ingresar a la casa para que lo detuvieran.

El ciudadano infractor de nombre Jorge G, de 42 años de edad, quien fue ingresado a la delegación municipal y quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa únicamente, porque la esposa no quiso proceder legalmente contra él.