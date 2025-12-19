Agentes de Tránsito recuperan Mustang robado

Los elementos de Tránsito Estatal realizaron la recuperación de un carro deportivo con reporte de robo.

Las acciones del aseguramiento y recuperación se dieron alrededor del mediodía en un tramo carretero federal del libramiento de Matamoros-Monterrey de esta localidad, por los uniformados estatales asignados a Tránsito, que acordonaron el sector y solicitaron una grúa para realizar el traslado del vehículo con reporte de robo.

Los elementos de Tránsito Estatal indicaron que realizaba recorridos de vigilancia y prevención por la carretera federal de Matamoros-Monterrey cuando detuvieron el carro deportivo de color rojo con franjas negras parado a un costado de la cinta asfáltica y con el cofre abierto.

Por tal motivo se detuvieron y detectaron que la unidad motriz Ford Mustang color rojo y sin placas estaba abandonada, por lo que al realizar la verificación al número de serie en la plataforma México, detectaron que contaba con reporte de robo.

Realizaron la recuperación y aseguramiento de la unidad motriz, dejándola a disposición de la unidad investigadora en turno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continúe con las investigaciones y realice la devolución a su propietario.



