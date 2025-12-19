Agentes de Tránsito recuperan Mustang robado

Agentes de Tránsito recuperan Mustang robadoLos elementos de Tránsito Estatal realizaron la recuperación de un carro deportivo con reporte de robo
Las acciones del aseguramiento y recuperación se dieron alrededor del mediodía en un tramo carretero federal del libramiento de Matamoros-Monterrey de esta localidad, por los uniformados estatales asignados a Tránsito, que acordonaron el sector y solicitaron una grúa para realizar el traslado del vehículo con reporte de robo.
Los elementos de Tránsito Estatal indicaron que realizaba recorridos de vigilancia y prevención por la carretera federal de Matamoros-Monterrey cuando detuvieron el carro deportivo de color rojo con franjas negras parado a un costado de la cinta asfáltica y con el cofre abierto.
Por tal motivo se detuvieron y detectaron que la unidad motriz Ford Mustang color rojo y sin placas estaba abandonada, por lo que al realizar la verificación al número de serie en la plataforma México, detectaron que contaba con reporte de robo.
Realizaron la recuperación y aseguramiento de la unidad motriz, dejándola a disposición de la unidad investigadora en turno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continúe con las investigaciones y realice la devolución a su propietario.