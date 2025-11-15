Sancionan a agente de la Policía Investigadora

Un agente de la policía investigadora fue sancionado temporalmente por el órgano de asuntos internos por alguna irregularidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos determinó la suspensión temporal de Antonio "N", agente de la Policía Investigadora adscrito a la Unidad de Robos en Reynosa, tras haberse iniciado un Procedimiento Administrativo de Separación por falta de requisito de permanencia.

¿Qué ocurrió?

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la institución para garantizar que el personal operativo cumpla con los estándares legales y éticos establecidos en el marco normativo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?