Donan sillas al Senda de Vida

Adolescente en proceso judicial en el Centro de Ejecución y Medidas elaboró silla de madera que donaron al Senda de Vida.

Como una forma de aprovechar los conocimientos adquiridos en el Taller de Carpintería impartido en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el municipio de Reynosa, los jóvenes realizaron la elaboración de 80 sillas de madera.

Con estas actividades se busca fomentar el humanismo como factor para prevenir la reincidencia delictiva en los adolescentes que se encuentran en un proceso en el Centro Regional de Ejecución de esta localidad, por lo que estas sillas fueron destinadas a las infancias en condición de migración que se albergan en la Casa del Migrante "Senda de Vida" con sus familias.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) brinda a los adolescentes en conflicto con la ley penal herramientas para el empleo y autoempleo, previniendo la reincidencia delictiva.