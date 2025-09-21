Identifican cuerpo de persona desaparecida

Mediante los estudios de ADN se logró la identificación del cadáver de un hombre que se encontraba en calidad de persona no localizada desde hace siete meses.

Las autoridades periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el colectivo de amor por los desaparecidos en Tamaulipas indicaron la localización e identificación del cadáver de un hombre identificado como José Eduardo Juárez Salazar, que se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 22 de febrero del presente año.

El hombre que se encontraba desaparecido desde el mes de febrero del presente año fue localizado sin vida.

El hallazgo de los restos humanos se dio el pasado mes de marzo por un colectivo de búsqueda que realizó acciones de rastreos y exploración en un predio ubicado en el Ejido La Rosita, donde el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó las diligencias correspondientes y el traslado de los restos al anfiteatro de la ciudad.

Cabe destacar que desde entonces los restos humanos se encontraban en el SEMEFO bajo los estudios genéticos para determinar una posible identificación, por lo que con apoyo del colectivo de búsqueda, amor por los desaparecidos en Tamaulipas, confirmaron la identidad notificando a la familia del lamentable hallazgo.