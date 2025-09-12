Llevan pláticas sobre prevención del suicidio

Personal del CEDES de Reynosa llevó a cabo pláticas y actividades deportivas entre las personas con un proceso condenatorio con el fin de prevención del suicidio.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa realizó una jornada integral para reforzar la salud mental y la convivencia de las personas privadas de la libertad que se encuentran en un proceso condenatorio.

Por lo que se impartió una plática informativa sobre prevención del suicidio en coordinación con las distintas áreas técnicas del centro y dentro de la Jornada Nacional de Salud Pública, siendo expositor el licenciado en Psicología Miguel Ángel Cruz Huerta.

También se realizó un partido de voleibol femenil en el que participaron las personal privadas de la libertad del Centro de Ejecución de Sanciones.

Con este encuentro deportivo se buscó fomentar la integración, la sana convivencia y la promoción de la salud mental, en apego a los principios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contribuyendo con ello a los procesos de reinserción social.