Lluvia ocasiona varios accidentes vehiculares

La llovizna del frente frío número 29 ocasionó diversos accidentes vehiculares por la imprudencia de los automovilistas.

Los elementos del área de peritaje de tránsito municipal registraron al menos cinco accidentes vehiculares en horas de la mañana de ayer que dejaron como saldo cuantiosos daños materiales y que fueron provocados por el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir en pavimento mojado.

Minutos antes de las 06:00 horas se dio el reporte de un accidente vehicular por alcance en la carretera Río Bravo-Reynosa a la altura del Fraccionamiento Reynosa, en donde un carro Chevrolet Malibu y una camioneta se vieron involucrados en el choque por alcance.

Minutos después se dio el incidente de la salida de camino de un transporte público en el bulevar principal del fraccionamiento Almendros, donde terminó su trayectoria el micro en un canal de desagüe.

Y posteriormente tomó conocimiento de tres hechos viales en el libramiento Monterrey-Reynosa con daños materiales menores, resaltando que dichos accidentes fueron provocados por el exceso de velocidad.

Por tal motivo, las autoridades viales hacen un llamado a los automovilistas para no ser parte de las estadísticas con la recomendación de conducir a una velocidad moderada en pavimento mojado y mantener una distancia pertinente entre los vehículos, más en situaciones de lluvias porque la fricción para frenar es más lenta.



