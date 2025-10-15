Se registran choques en carretera Río Bravo-Reynosa

Se registran choques en carretera Río Bravo-ReynosaAutoridades viales y cuerpos de emergencia tomaron conocimiento de los percances, mientras la circulación se vio afectada.
Dos accidentes vehiculares se registraron esta mañana en la carretera Río Bravo-Reynosa, esto a la altura de la colonia 15 de Enero.
Las autoridades viales y cuerpos de emergencia tomaron conocimiento de los percances. En los cuales no se reportaron personas lesionadas solo daños materiales, además de verse afectada la circulación.
