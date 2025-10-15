Policía

Se registran choques en carretera Río Bravo-Reynosa

Autoridades viales y cuerpos de emergencia tomaron conocimiento de los percances, mientras la circulación se vio afectada.
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 15 / Octubre / 2025 - 09:42 a.m.
Dos accidentes vehiculares se registraron esta mañana en la carretera Río Bravo-Reynosa, esto a la altura de la colonia 15 de Enero.

Las autoridades viales y cuerpos de emergencia tomaron conocimiento de los percances. En los cuales no se reportaron personas lesionadas solo daños materiales, además de verse afectada la circulación.

