¡DERRIBA CUATRO POSTES!El incidente se registró en la avenida Puertas del Sol, provocando un caos vial en los carriles de sur a norte
Un tráiler que transportaba maquinaria pesada derribó cuatro postes de madera al atorarse el cableado de telecomunicación debido al exceso de dimensión.
El incidente se registró alrededor de las 09:30 horas en la avenida Puertas del Sol del fraccionamiento del mismo nombre, esto a la altura del centro recreativo de la quinta Blaser, en donde se registró un caos vial en los carriles de sur a norte de dicha arteria vial debido a que los postes de madera y el cableado se encontraban sobre la cinta asfáltica.
A tomar conocimiento del incidente se presentaron peritos de tránsito y vialidad municipal y elementos de tránsito estatal, quienes detuvieron a la unidad motriz responsable del derribe de los postes de madera y realizaron un acordonamiento en el lugar y brindaron apoyo vial.
El chofer del tráiler que transportaba maquinaria pesada señaló que transitaba de norte a sur por dicha avenida, por lo que, al dar vuelta a la izquierda para tomar el puente vehicular, se atoró la maquinaria pesada que transportaba con el cableado, derribando los postes de madera.
Las partes involucradas en el incidente llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.