Se queda dormida y vuelca camioneta

Una mujer terminó con su unidad motriz volcada tras quedarse dormida mientras conducía, resultando ilesa tras el percance.

La volcadura sucedió minutos después de las 06:00 horas en el cruce vial del bulevar Luis Donaldo Colosio con avenida Espuelas, donde se encontraba sobre la cinta asfáltica una camioneta Ford Explorer de modelo reciente que se proyectó contra el camellón central y un poste de alumbrado público.

Al tramo carretero acudieron brigadistas voluntarios y paramédicos de protección civil que auxiliaron y rescataron del interior de la camioneta al menos a dos mujeres y un menor de edad, que resultaron con algunos golpes menores tras el percance.