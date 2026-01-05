Vuelca en libramiento y huye

Un automovilista dejó abandonada su unidad motriz al terminar su trayectoria, volcándose en el camellón central del libramiento.

Detalles del accidente en el libramiento Monterrey-Reynosa

La volcadura se registró ya pasadas las 04:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia en el retorno ubicado a la altura del fraccionamiento Puertas de Sol, donde arribaron brigadistas voluntarios que notificaron a las autoridades viales.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de la volcadura de la camioneta GMC Acadia de color gris con placas de Tamaulipas, la cual se encontraba en calidad de abandonada por el automovilista tras el hecho vial, desconociéndose si se dio a la fuga o fue trasladado a un nosocomio.

Acciones de brigadistas y autoridades tras la volcadura

El dictamen de peritaje señaló que la unidad motriz se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente por el carril de la izquierda cuando, por razones desconocidas, perdió el control, impactándose contra el camellón central, saliendo de la cinta asfáltica y terminando su trayectoria volcada en el lugar.