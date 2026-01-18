Involucrados en choque alegan tener luz verde

Las autoridades viales se vieron en un dilema, esto porque dos automovilistas involucrados en un accidente aseguraban tener la luz verde del semáforo.

La colisión se dio en el cruce del vial del boulevard Rosalinda Guerrero con Manuel Tarrega de colonia Jardín, como referencia en el puente Los Gemelos, esto alrededor del mediodía, a donde arribaron los peritos de tránsito y vialidad a tomar conocimiento tras ser notificados por el C5 del hecho vial.

El conductor de un carro Buick de color rojo declaraba que transitaba de poniente a oriente por el boulevard Rosalinda Guerrero, brincando el puente gemelos debido a que tenía la luz verde del semáforo, cuando al llegar a dicho cruce vial fue impactado por la camioneta.

Y el automovilista de la camioneta Kia de reciente modelo expresaba que circulaba de norte a sur por calle Manuel Tárrega, esto debido a que tenía la verde del señalamiento vial cuando fue impactado por el carro de color rojo.

Las autoridades viales señalaron que observaron el semáforo, ya que ambos aseguraban tener la luz verde, para descartar alguna falla en la sincronización del señalamiento, pero no estaba fallando, por lo que alguno de los conductores intentó ganarle al cambio de color del semáforo. Al no determinar alguna responsabilidad, procederían a turnar el hecho vial a las autoridades investigadoras.