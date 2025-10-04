¡Colisionan dos colosos!

Un chofer de quinta rueda resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular en la carretera Monterrey-Reynosa.

El percance sucedió alrededor de las 10:00 horas en el kilómetro 193 de la carretera federal 40 de Monterrey-Reynosa, como referencia frente a las instalaciones del complejo de PEMEX BURGOS, a donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al chofer de un tráiler Kenworth.

Los elementos de la Guardia Nacional Sección Caminos se constituyeron en dicho tramo carretero para tomar conocimiento del percance. Parcialmente se suspendió la circulación vial porque las unidades motrices involucradas obstaculizaban el carril de la derecha en dirección de poniente a oriente.

El chofer del tractocamión Freightliner expresó que circulaba de poniente a oriente por la carretera Monterrey-Reynosa cuando fue impactado por alcance en la caja del tráiler que transportaba, sufriendo daños materiales en la caja.

Las autoridades de la Guardia Nacional indicaron que estaban realizando el dictamen de peritaje para determinar responsabilidades, el cual sería turnado a la unidad investigadora en turno por los daños y lesiones del chofer.