Vuelca su jeep y escapa

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de ocasionar una proyección y volcarse sobre la cinta asfáltica.

El percance sucedió alrededor de las 11:00 horas en la calle Praxedis Balboa, o más conocida como línea de gas, esto a unos metros del bulevar Miguel Hidalgo. Al sitio arribaron cuerpos de emergencia al atender el reporte de C5 que informaba sobre la volcadura en el sitio.

Los cuerpos de emergencia y autoridades viales señalaron que la camioneta Jeep de color gris con placas XNK-590-A del estado de Tamaulipas se encontraba en calidad de abandonada en el lugar debido a que el conductor se retiró luego de verse involucrado en la volcadura.

Sobre el accidente, los peritos de tránsito determinaron que la unidad motriz se desplazaba de norte a sur por la calle Praxedis Balboa a exceso de velocidad cuando, por razones desconocidas, pierde el control del vehículo, proyectándose contra la base metálica de protección de un poste y termina su trayectoria volcada sobre la cinta asfáltica, la cual fue retirada del lugar por una grúa.