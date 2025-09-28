Abandona unidad tras impactarse en muro

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse contra un muro de contención.

Elementos de Peritaje de Tránsito y Vialidad acudieron al puente elevado del libramiento Monterrey-Reynosa minutos después de las 06:00 horas al atender un reporte del C5 que les notificaba sobre un accidente vehicular.

En el lugar se encontraba un carro Cadillac color blanco que presentaba daños materiales en la parte frontal ocasionados al impactarse contra el muro de contención del puente elevado.