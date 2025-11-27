Causa accidente vehicular por no respetar un alto

La falta de precaución al manejar en lluvias y no respetar el alto fueron las causas de un accidente vehicular.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas en el cruce de las calles Río Sabinas con Primera de la colonia Longoria, frente al negocio Plomería Eléctrica.

En el lugar, los cuerpos de emergencia brindaron atención médica a los automovilistas involucrados.

Los peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del incidente al entrevistarse con el conductor de una camioneta Estaquita, quien afirmó que se desplazaba de sur a norte por la calle Primera a una velocidad moderada cuando el automóvil de color negro no respetó el alto.

El conductor del automóvil Chevrolet Impala argumentó que se dirigía de poniente a oriente por la calle Río Sabina, pero debido a la lluvia no vio la señal de alto, reconociendo así su responsabilidad y manifestando su intención de llegar a un acuerdo con el afectado.