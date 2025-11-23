Choque entre camioneta y patrulla de la Fiscalía

Agentes de la Policía Investigadora se ven involucrados en un percance vehicular con una camioneta de reciente modelo, pero cada quien se va a hacer cargo de sus daños.

El accidente se dio a eso de las 10:30 horas en el boulevard Morelos, como referencia frente a las instalaciones de la Asociación Ganadera, donde se generó por algunos minutos un caos vial porque se encontraba obstaculizando la circulación una patrulla de la policía investigadora y una camioneta Chevrolet Silverado de reciente modelo.

Las autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el conductor de la camioneta Chevrolet Silverado, que expresó que transitaba de sur a norte por el boulevard en el carril de la derecha; al cambiar al carril central, fue impactado por la patrulla.

El agente investigador que conducía la patrulla de la Fiscalía del Estado comentó que circulaba en la misma dirección por dicha arteria vial, pero por el carril de la izquierda, y que al realizar el cambio de carril al central se produjo el percance, siendo impactado por la camioneta de reciente modelo.

Las autoridades viales, mediante las empresas aseguradas de las unidades motrices involucradas, determinaron que era una responsabilidad compartida, por lo que dichas aseguradoras se harían cargo de sus daños materiales.