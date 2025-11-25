Discusión vial termina en accidente y deceso

Una posible situación de discusión entre conductores terminó con un automovilista sin vida al recibir un impacto de arma de fuego y ocasionó un múltiple accidente vehicular.

Los hechos que alertaron a los cuerpos de emergencia y autoridades viales del múltiple accidente se reportaron minutos antes de las 20:00 horas en el cruce vial de la calle Venustiano Carranza con Emilio Portes Gil, como referencia en el puente elevado que lleva a la central de autobuses.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, quienes determinaron que un automovilista ya no contaba con signos vitales, pero señaló que la víctima presentaba una herida por arma de fuego que le causó la muerte, y no lesiones por el percance provocado. Los cuerpos de emergencia brindaron atención médica en el lugar a tres personas y trasladaron a un nosocomio al menos a una persona.

Los peritos de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron a tomar conocimiento del accidente vehicular múltiple donde se vieron involucradas cuatro unidades motrices.

El carro Ford Focus responsable del accidente era conducido por el ahora occiso; se desplazaba de norte a sur bajando el puente elevado a exceso de velocidad cuando perdió la vida al conducir.

Cabe hacer mención de que en el vehículo de la víctima viajaban en compañía de su familia, que comentó que el conductor tuvo una discusión con otro conductor sin precisar el motivo de la pelea; el sujeto con quien discutió le disparó, dando una bala en la humanidad de su esposo, que intentaba huir para salvaguardar la vida.

Al dar fe de los hechos, se constituyeron agentes de la policía investigadora que cuestionaron la labor periodística de los medios de comunicación y extendieron el acordonamiento de la escena del crimen, en vez de implementar un despliegue policíaco con apoyo del C5 para intentar dar con el o los responsables que le quitaron al padre de familia.

El personal de servicios periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes en el lugar para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.