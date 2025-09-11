Invade carril y choca contra camión urbano

Una conductora ocasionó un accidente vehicular al invadirle el carril al chofer de un transporte público.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance que sucedió alrededor de las 14:30 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, frente al hotel Royal Garden, en el carril de la derecha, sentido de poniente a oriente, en donde se encontraban una camioneta Ford Territory y el transporte público de la Ruta Cumbres involucrado en el accidente.

El chofer del transporte público declaró que circulaba en dicha dirección por el bulevar Miguel Hidalgo a una velocidad moderada cuando de pronto la camioneta cambia de carril sin precaución e invadió su carril, por lo que no pudo evitar el encontronazo ocasionado por la conductora.

La conductora de la camioneta Ford Territory, presunta responsable del accidente, resultó ser la Maestra Cinthia de Lourdes Colin Franco de Centros de Integración Juvenil A.C., quien cuestionó la labor periodística por recabar información del hecho vial.