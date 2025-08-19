Vuelca automóvil en carretera a Ribereña

El exceso de velocidad y la falta de precaución son las causas de un accidente vehicular en donde dos jóvenes resultaron lesionados al volcar su unidad motriz.

El accidente ocurrió a eso de las 18:30 horas en la carretera Ribereña con calle Jaime Nuno de la colonia Rancho Grande, a donde llegaron familiares o amigos que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a los dos jóvenes lesionados, quienes viajaban en un vehículo Nissan Sentra, el cual terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

Minutos después arribaron cuerpos de emergencia y brigadistas voluntarios que señalaron que la unidad motriz ya se encontraba en calidad de abandonada, pero en el interior del vehículo se observaban algunas manchas hemáticas, por lo que determinaban que los ocupantes podrían presentar lesiones de consideración tras el percance.

Agente de tránsito y vialidad del área de peritaje tomaron conocimiento de la volcadura, determinando en el dictamen que el vehículo Nissan circulaba de poniente a oriente a exceso de velocidad por la huella de desplazamiento cuando, por razones desconocidas, perdieron el control, saliéndose de la cinta asfáltica; posteriormente se proyectó contra los tubos de protección de un negocio denominado Materiales Cantú. Tras el encontronazo, terminó volcado en dicho cruce vial.