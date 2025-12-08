¡Dice conductor no ver al tren!

Un joven automovilista ocasionó un aparatoso accidente vehicular causando cuantiosos daños materiales, argumentando que no observó al tren.

El percance ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el cruce vial de la calle San Luis Potosí con avenida Revolución de la colonia Zona Centro, como referencia a unos metros del tianguis guadalupano, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a un taxista y a un joven automovilista de una camioneta Chevrolet Silverado.

Los peritos de tránsito y vialidad se entrevistaron con el chofer de carro de alquiler de la base México, quien expresó que se encontraba realizando un alto de poniente a oriente sobre la avenida Revolución debido a que estaba pasando el tren cuando la camioneta que transitaba a exceso de velocidad se proyectó contra el tren y posteriormente se proyectó contra él, ocasionando que tras el encontronazo se moviera para ser impactado por el tren.

Por su parte, el joven conductor de la camioneta aceptó la responsabilidad del percance, expresando que se desplazaba de sur a norte por la calle San Luis Potosí, resaltando que, debido a un descuido, no observó que venía el tren en circulación, por lo que se proyectó contra él y causó los daños materiales al taxi; por ello buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de daños.

