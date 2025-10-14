Participa patrulla de GE en choque

Participa patrulla de GE en choqueUn choque entre una patrulla de la Guardia Estatal y una camioneta genera conmoción en el boulevard Rodolfo Garza Cantú.
Se registró un aparatoso accidente vehicular en donde se vio involucrada una patrulla de la Guardia Estatal que resultó afectada por una camioneta que le invadió el carril.
El accidente ocurrió a eso del mediodía en el boulevard Rodolfo Garza Cantú, o más conocido como Río Purificación, a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, como referencia frente a una gasolinera, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a unos elementos de la Guardia Estatal y a una automovilista que resultaron con algunos golpes tras el encontronazo.
El chofer de la patrulla Guardia Estatal comentó que desplazaba de norte a sur el carril de la derecha por dicho boulevard cuando de pronto la camioneta le invadió el carril debido a que dio una vuelta a la derecha como para ingresar a la gasolinera, por lo que le fue imposible evitar el choque.
Los peritos de tránsito se entrevistaron con la conductora de una camioneta Toyota Tacoma; declaró que se buscó orillar al observar a la patrulla a exceso de velocidad, pero tras la maniobra fue chocada por la patrulla. Los agentes viales señalaron que la responsabilidad del percance era de la camioneta por invadir carril.