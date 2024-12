Ignora alto conductor y provoca percance: Choque múltiple en Carretera Ribereña

Por: Guadalupe Castorena

Diciembre 15, 2024 -

Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un accidente vehicular, en el cual se vieron involucradas cuatro unidades motrices.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la carretera Ribereña con la arteria vial conocida como Dren de las Mujeres.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica en el lugar a al menos tres personas y trasladaron a un noscomio a una mujer que resultó con lesiones de consideración.

Las autoridades viales se entrevistaron con el conductor de una camioneta for F150, quien declaraba que circulaba de oriente a poniente sobre la carretera Ribereña y al llegar al cruce con el Dren de las Mujeres otra unidad tipo pick up, color negra, no realizó un alto para dar vuelta a su derecha, por lo que le impactó en el costado del lado del copiloto, provocando que perdiera el control de la unidad y terminara proyectándose contra los dos vehículos que se encontraban haciendo alto, al tener el semáforo en rojo.

Por su parte, el conductor y presunto responsable del accidente argumentaba que circulaba de norte a sur por el puente denominado Dren de las Mujeres, cuando al dar vuelta a su izquierda no se percató que la camioneta Ford F-150 circulaba a exceso de velocidad, por lo cual no pudo evitar el percance y sucedió la colisión.