¡Impacto mortal!

El invadir carril y el exceso de velocidad fueron las causas de un accidente vehicular que dejaron como saldo del fallecimiento de dos conductores y una camioneta incendiada.

El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche en la carretera Ribereña, como referencia frente a la refaccionaría Auto Zone y el medio de comunicación Hora Cero, a donde automovilistas y brigadistas voluntarios, quienes auxiliaron y rescataron a una automovilista del interior de una camioneta Nissan que se estaba incendiando, a quien minutos después fue trasladada a un nosocomio por familiares que llegaron al sitio.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Protección Civil acudió realizando el acordonamiento del tramo carretero para combatir el fuego que envolvía a la camioneta, la cual terminó siendo pérdida total.

Y al mismo tiempo, paramédicos de Protección Civil brindaban atención médica al conductor de la camioneta Ford Explorer de color, quien fue trasladado a un nosocomio particular debido a que presentaba lesiones de gravedad.

Los dos conductores fueron trasladados e ingresados al hospital particular Christus Muguerza, donde el personal médico del área de urgencias informó a las autoridades investigadoras que horas más tarde el conductor había perdido la vida debido a las lesiones ocasionadas y minutos después se reportó el fallecimiento de la conductora que se encontraba en estado de salud crítico.

Las autoridades de tránsito y vialidad determinaron en el peritaje que la camioneta Nissan se desplazaba a posible exceso de velocidad de poniente a oriente por la carretera Ribereña cuando, por razones desconocidas, aún invade el carril de sentido contrario, produciéndose el impacto frontal entre ambos vehículos.

Los agentes de la Policía Investigadora intentaron entrevistarse con los automovilistas, pero el estado de salud no se lo permitió; no rindió la declaración y personal de servicios periciales acudió al nosocomio Christus Muguerza para dar fe del fallecimiento de ambos conductores, realizando el traslado de los cadáveres a las instalaciones del anfiteatro para realizar la autopsia de ley.