Conductora de alquiler ocasiona accidente vial

Una mala maniobra y el invadir carril fueron las causas de un accidente vehicular por una chofer de alquiler.

El percance se registró alrededor de las 15:00 horas en el bulevar Morelos, a la altura de la colonia Burocrática, como referencia en el retorno ubicado frente al negocio de Construrama Blanquita, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a una menor de edad que viajaba en un Chevrolet Camaro.

A tomar conocimiento del percance acudieron peritos de tránsito y vialidad que se entrevistaron con el automovilista del carro deportivo, quien expresó que transitaba por el carril de la izquierda de sur a norte cuando el vehículo de color gris le invadió el cajón debido a que tomó el retorno, por lo que no pudo evitar el encontronazo.

La automovilista del carro Nissan Versa argumentaba que tomó el retorno y, al realizar la maniobra de incorporarse a los carriles de dicho sentido, fue impactada por alcance por el carro deportivo, por lo que las autoridades le indicaron ser la responsable del accidente.