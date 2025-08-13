Sale de estacionamiento y provoca un accidente

La imprudencia de una conductora al salir de un estacionamiento y al intentar incorporarse a un bolevar sin precaución ocasionó un accidente vehicular.

Los hechos del accidente se registraron a eso de las 15:00 horas en el bulevar Hidalgo a la altura de la colonia Casabella, como referencia frente al Pollo Loco, adonde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a una persona que resultó lesionada.

El conductor de un Ford Focus expresaba que circulaba de oriente a poniente por el bulevar Hidalgo cuando de manera inesperada salió del estacionamiento un vehículo sin hacer alto e invadiéndole el carril, por lo cual se produjo el impacto y ocasionó que el automovilista perdiera el control del vehículo, brincara el camellón y terminara en los carriles de sentido contrario.

La conductora de la camioneta Ford, quien aceptó la responsabilidad del percance ante los agentes viales, prefería que saliera del área de autos servicio del Pollo Loco cuando intentó incorporarse al bulevar Miguel Hidalgo; no se dio cuenta del vehículo compacto al cual impactó, el mismo que circulaba.

Tras el primer encontronazo, el carro tipo Mazda terminó ocasionando un segundo accidente vehicular al impactarse por alcance contra una camioneta Toyota de reciente modelo; las autoridades viales tomaron conocimiento de ambos percances.