Provoca conductora carambola en Río Mante

Una conductora ocasionó cuantiosos daños materiales en dos vehículos al provocar una carambola, esto por no respetar un señalamiento de alto.

El accidente sucedió minutos después de las 08:00 horas en el cruce vial de las calles Río Mante con 16 de septiembre en la colonia Longoria, como referencia frente al antiguo negocio conocido como Abarrotes Casa Garza, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron y auxiliaron en el lugar a los tres conductores involucrados en la carambola.

El conductor de una camioneta Kia de reciente modelo declaraba a los peritos de tránsito que transitaba de norte a sur por la calle Rio Mante cuando, al llegar a dicho cruce vial, la Jeep de color negro se cruzó sin hacer alto, impactándola en el lado de copiloto; tras el choque, terminó proyectándose contra el carro blanco de forma frontal.

La conductora de la camioneta Jeep de reciente modelo argumentaba que circulaba de poniente a oriente por la calle 16 de septiembre, donde había realizado el alto, pero al intentar cruzar la calle Río Mante, no observó a la camioneta Kia, por lo que aceptaba la responsabilidad del percance que ocasionó.

El segundo automovilista afectado refería que conducía su carro Nissan Sentra de sur a norte por la calle Río Mante cuando se produjo el primer accidente entre las camionetas, en el cual una de las camionetas le invadió el carril, produciéndose el encontronazo frontal, todo en cuestión de segundos.