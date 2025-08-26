Chocan en Occidental con bulevar Hidalgo

Dos automovilistas se vieron involucrados en un accidente vehicular; ambos argumentan tener la luz verde del semáforo.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance a eso de las 15:30 horas en plena lluvia que registró ayer, en el cruce vial del bulevar Miguel Hidalgo con Occidental de la colonia Longoria.

En el accidente se vieron involucrados una camioneta Dodge Durango que era conducida por una mujer que comentaba que circulaba de norte a sur por la calle Occidental y un carro Chevrolet Aveo que lo manejaba un hombre que argumentaba que se desplazaba de oriente a poniente por el bulevar Miguel Hidalgo.