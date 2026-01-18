Camión sin frenos causa carambola

Un tractocamión se quedó sin frenos, por lo que terminó ocasionando una carambola, dejando a dos personas lesionadas.

El percance se suscitó en el libramiento Monterrey-Reynosa con intersección de la avenida Loma Dorada del fraccionamiento Jarachina Sur, esto minutos después de las 09:00 horas, a donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a los ocupantes de un carro Chevrolet Malibu que terminó en el camellón central.

Los peritos de tránsito y vialidad acudieron, entrevistándose con el automovilista de una camioneta Dodge Ram, segundo involucrado en la carambola, que expresó que se encontraba haciendo alto en el carril central del libramiento Monterrey-Reynosa en dirección de poniente a oriente cuando él y el carro que también estaba detenido, pero en el carril de la izquierda, fueron impactados por el tractocamión.

El chofer del tractocamión de la CTM declaró que aceptaba la responsabilidad del percance debido a que circulaba de poniente a oriente por el carril de la izquierda; al tener la luz roja del semáforo, intentó detenerse, pero no le respondieron los frenos, por lo que impactó al carro por alcance y a la camioneta en un costado y logró detener su trayectoria contra la valla metálica de protección.

