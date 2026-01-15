Por descuidados, arrollan a dos en la Lázaro

Dos peatones resultaron con lesiones de consideración al ser arrollados por un vehículo en la colonia Lázaro Cárdenas, tras circular sobre la cinta asfáltica sin precaución.

El accidente sucedió en boulevard Morelos, a unos metros del puente peatonal ubicado a la altura de Aceromex.

Cuerpos de emergencia auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un hombre y a una mujer que era movilizada en una silla de ruedas.

Requirieron traslado a un hospital para mayor atención médica

Las primeras indagatorias señalan que el accidente sobrevino cuando los afectados se incorporaron a la circulación, utilizando el carril de baja sin tomar la debida precaución, siendo arrollados por la conductora de un vehículo Ford Focus.

La tripulante de la unidad dijo que poco pudo hacer para evitar el accidente, ya que la pareja se cruzó de manera intempestiva en su camino.

Debido a lo anterior, trabajadores aledaños a la zona piden que se coloque señaletica y construya una banqueta con el fin de evitar este tipo de incidentes.