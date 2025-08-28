Embiste a motociclista y se escapa del lugar

Un motociclista resultó lesionado al ser impactada una unidad motriz, del cual el conductor se dio a la fuga, pero dejó en el lugar a un hombre de la tercera edad que viajaba como acompañante y el carro.

El percance sucedió pasadas las 17:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia frente a una gasolinera situada en la esquina con la Emiliano Zapata de la colonia Las Cumbres, a donde arribaron paramédicos de protección civil que auxiliaron y trasladaron a un motociclista que resultó lesionado tras el encontronazo.

Elementos de la Guardia Estatal y peritos de tránsito y vialidad acudieron a tomar conocimiento del percance entre la motocicleta y el carro Chevrolet Cruze. Percatándose, ambas unidades motrices se encontraban sin conductor; la primera fue trasladada a un nosocomio por cuerpos de emergencia y el segundo fue abandonado por el automovilista al verse responsable.

Lo sorprendente para las autoridades es que el automovilista del carro Chevrolet Cruze dejó el carro abandonado y en el interior a un hombre de la tercera edad, quien viajaba como acompañante y es familiar del automovilista.