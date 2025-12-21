Impacta vehículo a un motociclista

Un motociclista terminó sobre la cinta asfáltica y con la moto dañada al ser embestido por una camioneta conducida por una mujer.

El percance sucedió a eso de las 13:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, debajo del puente Broncos, como referencia frente al estacionamiento del parque de beisbol, a donde arribaron paramédicos de la Protección Civil del Estado que brindaron atención médica en el lugar al motociclista que resultó con algunos golpes menores.

Los peritos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance dialogando con el motociclista, quien expresaba que transitaba de oriente a poniente por el carril de la derecha del bulevar Hidalgo cuando de pronto la camioneta de color rojo se cruzó sin hacer alto y lo impactó.

Por su parte, la conductora de la camioneta Nissan de color rojo aceptaba su responsabilidad, señalando que se desplazaba de poniente a oriente por el boulevard cuando tomó el retorno e intentó cruzar dicho boulevard para tomar la calle Adolfo López Mateos, por lo que no observó al motociclista, arrollándolo, resaltando que se haría cargo de los gastos médicos y daños materiales.