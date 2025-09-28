Una mujer grave tras ser arrollada por auto

Una mujer resultó con lesiones de gravedad al ser arrollada por un vehículo. El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura del motel conocido como Porto Bello.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer, quien presentaba lesiones de consideración al ser arrollada por un vehículo.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de un vehículo Chevrolet Cavalier.