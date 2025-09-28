Policía

Una mujer grave tras ser arrollada por auto

El percance ocurrió en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura del motel Porto Bello
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 28 / Septiembre / 2025 -
En el parabrisas del vehículo se observaba el impacto de la mujer con el vehículo.

Una mujer resultó con lesiones de gravedad al ser arrollada por un vehículo. El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura del motel conocido como Porto Bello.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer, quien presentaba lesiones de consideración al ser arrollada por un vehículo.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de un vehículo Chevrolet Cavalier.

El conductor declaró que transitaba de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa cuando de manera repentina la mujer le invadió el carril al intentar cruzar dicha arteria vial, por lo que no pudo frenar para evitar arrollar a la mujer.

