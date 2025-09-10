Policía

Devastadora Volcadura

El conductor pierde la vida al quedar prensado entre los fierros retorcidos del tráiler que conducía en carretera Río Bravo-Reynosa
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 10 / Septiembre / 2025 -
El chofer del tráiler perdió la vida al quedar prensado entre los fierros retorcidos de la pesada unidad motriz.

Un chofer de quita rueda pierde la vida al quedar prensado entre los fierros retorcidos del tráiler que conducía al caer del puente vehicular y terminar volcado sobre la cinta asfáltica.

El fatal accidente sucedió alrededor de las 19:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, esto a un lado del puente vehicular ubicado frente a la maquiladora Panasonic del parque industrial.

En el sitio se encontraba un tráiler de la empresa Be-Ga volcado sobre la cinta asfáltica en ambos carriles en dirección de oriente a poniente de dicho tramo carretero.

Personal y paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar, quienes en primeras acciones se preocuparon por retirar a las personas y al medio de comunicación que auxiliar al chofer de la pesada unidad motriz que se encontraba prensado en el interior del tráiler tras la volcadura.

Después de varias acciones y maniobras lograron ingresar a la cabina. Donde se encontraba el chofer atrapado entre los fierros retorcidos; al intentar brindar los primeros auxilios, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del percance señalando que la unidad motriz se desplazaba de oriente a poniente por el puente vehicular de la carretera Río Bravo-Reynosa cuando, por razones desconocidas, pierde el control, proyectándose con la barra metálica del puente y cayendo de arriba para terminar volcado sobre la cinta asfáltica.

A dar fe de la pérdida humana del chofer se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes en la escena del fatal accidente.

