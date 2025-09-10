Devastadora Volcadura

Un chofer de quita rueda pierde la vida al quedar prensado entre los fierros retorcidos del tráiler que conducía al caer del puente vehicular y terminar volcado sobre la cinta asfáltica.

El fatal accidente sucedió alrededor de las 19:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, esto a un lado del puente vehicular ubicado frente a la maquiladora Panasonic del parque industrial.

En el sitio se encontraba un tráiler de la empresa Be-Ga volcado sobre la cinta asfáltica en ambos carriles en dirección de oriente a poniente de dicho tramo carretero.

Personal y paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar, quienes en primeras acciones se preocuparon por retirar a las personas y al medio de comunicación que auxiliar al chofer de la pesada unidad motriz que se encontraba prensado en el interior del tráiler tras la volcadura.

Después de varias acciones y maniobras lograron ingresar a la cabina. Donde se encontraba el chofer atrapado entre los fierros retorcidos; al intentar brindar los primeros auxilios, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal tomaron conocimiento del percance señalando que la unidad motriz se desplazaba de oriente a poniente por el puente vehicular de la carretera Río Bravo-Reynosa cuando, por razones desconocidas, pierde el control, proyectándose con la barra metálica del puente y cayendo de arriba para terminar volcado sobre la cinta asfáltica.