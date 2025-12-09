¡Muere arrollado!

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre al ser embestido por una unidad motriz.

Los hechos se reportaron alrededor de las 06:30 horas en el fraccionamiento Villa Esmeralda, en la avenida principal de mismo nombre con calle Zinc, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja que atendieron el reporte de auxilio del C5 que informaba sobre una persona lesionada tirada sobre la cinta asfáltica.

Los cuerpos de emergencia, al intentar brindarle los primeros auxilios, determinaron que el señor de la tercera edad no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo inerte con una sábana y notificaron a las autoridades correspondientes para que dieran fe de la pérdida humana por atropellamiento.

Los elementos de la Guardia Estatal y peritos de tránsito se presentaron y tomaron conocimiento de los hechos, por lo que en el lugar se encontraba una camioneta Chevrolet Equinox, posible involucrada en el percance, y el conductor de esta unidad motriz, que serían puestas a disposición de la unidad investigadora en turno.

Algunos residentes del sector comentaban que la camioneta y el conductor de la unidad Chevrolet Equinox no eran los responsables, debido a que ellos observaron que el cuerpo inerte del hombre ya estaba tirado en el sitio, y otra versión señala que el ahora occiso se encontraba en estado de ebriedad debido a que tiene situación de calle.

Por su parte, las autoridades viales señalaron que en el lugar se observaba una huella de arrastre por el atropellamiento del hombre que no correspondía con la trayectoria de la camioneta involucrada, pero eso lo determinaría el personal de servicios periciales.

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron para realizar las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios en la escena de atropellamiento para integrar la carpeta de investigación; posteriormente, llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre de la tercera edad a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.