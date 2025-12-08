Muere prensado

Un automovilista perdió la vida al terminar prensado entre los fierros retorcidos de su unidad motriz que se proyectó contra un poste metálico y un árbol.

El fatal e impactante accidente se registró alrededor de las 07:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura de la colonia Roma, como referencia frente a las instalaciones del antiguo Tejano Salón, donde se encontraba un carro Ford Fusion al que se le apreciaban unas placas B18-TLF-9 del Estado de Tamaulipas, destrozado en su totalidad, literal incrustado contra un árbol y entre los fierros retorcidos se apreciaba a una persona prensada.

Al sitio del percance arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes, al examinar al hombre prensado, determinaron que el presunto conductor ya no contaba con signos vitales tras el brutal encontronazo contra un poste de alumbrado público y el árbol, quedando prensado, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes por la pérdida humana.

El personal de rescate urbano de Protección Civil acudió para realizar las acciones pertinentes para rescatar al hombre sin vida del interior de la unidad motriz, por lo que, con ayuda de equipo hidráulico y después de varios minutos, lograron liberar el cadáver de entre los metales retorcidos de lo que fue un carro Ford Fusion de reciente modelo.

Los peritos de tránsito y vialidad determinaron mediante las huellas de circulación que la unidad motriz se desplazaba de norte a sur por la carretera Río Bravo-Reynosa a posible exceso de velocidad por el carril de la izquierda cuando, por razones aún no establecidas, perdió el control de la unidad motriz. Durante su descontrolada trayectoria, se impacta y deriva a un poste de alumbrado público para finalmente proyectarse contra el árbol al que desterró desde raíz.

A dar fe del fatal accidente se constituyeron agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes y recopilación de indicios, para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del conductor a las instalaciones del anfiteatro para realizar la autopsia de ley.

El personal del rescate urbano de Protección Civil realizó la liberación del cuerpo sin vida del conductor del carro.